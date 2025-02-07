'Sahte kimlikle' 10 yıl kaçtı: Aksaray’da yakayı ele verdi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:59

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:07

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada 10 yıldır aranan ve nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama ile tehdit suçlarından 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A.’nın (47) peşine düştü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın Eskişehir’de olduğunu belirleyen ekipler Eskişehir’e giderek şahsın izini sürdü. Burada yapılan çalışmalarla şahsın adresini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı.

20 YIL BOYUNCA KAÇMIŞ

Şahsın bulunduğu adrese operasyon yapan asayiş ekipleri şahsı saklandığı evde yakaladı. Şüpheli Ç.A.’nın 10 yıl boyunca sahte kimlikle kaçak yaşadığı öğrenilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Aksaray’a getirildi.

Burada emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.