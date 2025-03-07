Eskişehir’de korkutan kaza: Araç su borularının üzerinde asılı kaldı

Eskişehir’in Emek Mahallesi’nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlardan biri su kanalı üzerindeki boruların üzerinde asılı kaldı.

Eskişehir’de korkutan kaza: Araç su borularının üzerinde asılı kaldı
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İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:58

Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, panelvan araç köprüden uçarak su borularının üzerinde asılı kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #eskişehir #kaza

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