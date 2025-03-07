Elazığ'da feci kaza... Ölü ve yaralı var!
Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından kentteki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ-Diyarbakır karayolunun Güney Köyü mevkiinde M.M.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Y.M. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
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