Aksaray'da kiracıyla ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Aksaray'da kiracıyla ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada baba ve iki oğlu yaralandı.
Hassas Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Yunus Emre Ö. ile ev sahibi Fevzi A. (30) arasında kira ödemesinin gecikmesi yüzünden tartışma çıktı.
Fevzi A'nın babası Bayram (72) ve ağabeyi İsmail A'nın da (37) dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada İsmail A. silahla, Fevzi ve babası Bayram A. da darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Yunus Emre Ö. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
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