Yumruklar havada uçuştu... Esenyurt'ta site yöneticisi ve kiracı birbirine girdi!

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:42

Piri Reis Mahallesi'nde bulunan sitede iddiaya göre kiracı Elif P. ile site yöneticisi Saynur C. arasında çöp cezası meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Geçen pazartesi günü giriş kartı çıkarmak için site yönetimine giden Elif P. ile yönetici Saynur C. karşılaştı.

SİTE GÖREVLİSİ AYIRDI

İkili burada birbirlerine saldırdı. Kavgayı site görevlisi Engin G. ayırdı. Kavga sonrası iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kiracı Elif C., "6 ay önce çöp cezası yazmasıyla başladı. Bu cezaları kabul etmeyince ev sahiplerini arayıp, evde fuhuş yapıldığı iddiasında bulundu. Ona da itibar etmeyince ev sahipleri, evde uyuşturucu olduğu iddiasında bulundu. Çöp cezası tebligatı almak için ofise indiğim zaman, darbedildim. Bununla ilgili şikâyette bulundum" dedi.