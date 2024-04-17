Atatürk Üniversitesi kampüsünde kavga! İki grup birbirine girdi: 10 gözaltı, 4 yaralı

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 07:26
Atatürk Üniversitesi kampüsünde kavga! İki grup birbirine girdi: 10 gözaltı, 4 yaralı
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Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kampüs içindeki tenis kortlarının olduğu alanda, iki grup arasında tartışma çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI, 10 GÖZALTI

Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İhbar üzerine polis olay yerine geldi. Sağlık ekipleri de müdahale için çağrıldı. Olay neticesinde 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi de gözaltına alındı.

Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olayları bizzat yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.


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