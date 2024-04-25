Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:59
Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Aksaray'da Erkan Ç. kontrolündeki otomobil, Selçuk Mahallesi'nde Rıfkı İ. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa N, İsmihan N. ve Turgut İ, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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