Şanlıurfa’da feci kaza: Doktor hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında genç bir doktor hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:52
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Birecik-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 FKB 30 plakalı otomobil ve 18 EC 814 plakalı hafif ticari araç ile 27 ATH 414 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralananlardan Mustafa Güder (26) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güder'in aynı hastanenin acil servisinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.


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