Aksaray'da şüpheli olay: 16 yaşındaki kız çocuğu 4. katın penceresinden düştü

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:56

Tacin Mahallesi'nde, apartmanın 4. katında yaşayan 16 yaşındaki M.B. isimli çocuk, iddiaya göre pencereden aşağıya 'düştü'.

Beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, çocuğun düştüğünü gören annesi ve kardeşi, çevredeki vatandaşlarla birlikte durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

"ANNE BABASI KOŞTU GELDİ"

Çocuk düştükten sonra fark ettiklerini ve yardımcı olduklarını anlatan Hasan Acar (52), “Anne babası koştu geldi, biz de koştuk geldik yardımcı olduk. Biz geldiğimizde yerde yatıyordu. Ses falan duymadık, sadece annesi ve kardeşinin bağırdığını duyduk” dedi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.