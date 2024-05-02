Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:33

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:33

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler adresi ve kimliği belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi. İkamete düzenlenen operasyonda M.B. (42) yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 19 adet sikke ve 1 adet obje olmak üzere 20 adet tarihi eser ele geçirildi.

M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.