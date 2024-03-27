Diyarbakır’da 298 adet tarihi eser ele geçirildi: 7 gözaltı
Diyarbakır’da farklı dönmelere ait 298 adet tarihi eser ve 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Bismil ve Çınar İlçelerinde icra edilen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda; 4 ayrı noktada Bizans ve Roma dönemlerine ait 270 adet farklı ebatlarda sikke, 21 adet yüzük, 6 adet obje, 1 adet kandil ve 350 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılığa sevk edildidiği kaydedildi.
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