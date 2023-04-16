Aksaray'da tedirgin eden görüntü: 10 gün arayla 2. obruk oluştu
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez obruk oluştu.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlı Tepeköy mevkisinde yerleşim yerlerine 500 metre mesafede, yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
Obruğun 100 metre çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.
Mantar toplamak için arazide dolaşırken obruğu fark eden vatandaşlar, alanda yeni obruk oluşma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.
Yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü yakınlarında da 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.
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