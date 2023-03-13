Sivas'ta tedirgin eden görüntü: 15 metre çaplı obruk oluştu
Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk oluştu.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 15, derinliği ise10 metreyi bulan obruğun olduğu çöküntüde su birikintisi de ortaya çıktı.
Çökmeyi fark eden köy halkı, durumu köy muhtarı Yahya Şahin'e bildirdi.
Şahin'in yetkililere haber vermesi üzerine alanda inceleme başlatıldı.
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