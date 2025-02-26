Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!
Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.A. ile R.Ç. adlı zanlılar hakkında tutuklama kararı verildi. Araçtaki aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A. ile R.Ç. adlı şüphelilerin, kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Adana-Aksaray karayolundaki uygulama noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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