Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!

Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.A. ile R.Ç. adlı zanlılar hakkında tutuklama kararı verildi. Araçtaki aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:42

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A. ile R.Ç. adlı şüphelilerin, kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Adana-Aksaray karayolundaki uygulama noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #aksaray #şüpheli #uyuşturucu #Jandarma

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