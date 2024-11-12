Aksaray'da uyuşturucu operasyonu!

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:33

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, S.Ç'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #aksaray #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Niğde’de 'uyuşturucu' operasyonu: 5 tutuklama

Niğde’de 'uyuşturucu' operasyonu: 5 tutuklama
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler