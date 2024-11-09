Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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