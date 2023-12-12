Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:52
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen A.D. (36) M.D. (40) A.B. (24) ve İ.B.'yi (32) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 41 sentetik ecza hap ve bir miktar ekstazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


aksaray uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Traktör sürücüsü uyuşturucu etkisinde yakalandı

Traktör sürücüsü uyuşturucu etkisinde yakalandı
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı

Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı

En Çok Okunan Haberler