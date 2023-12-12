Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen A.D. (36) M.D. (40) A.B. (24) ve İ.B.'yi (32) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 41 sentetik ecza hap ve bir miktar ekstazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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