Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:37
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Abone Ol google-news

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar da eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 16 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


İlgili Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Traktör sürücüsü uyuşturucu etkisinde yakalandı

Traktör sürücüsü uyuşturucu etkisinde yakalandı

En Çok Okunan Haberler