Aksaray'daki feci kaza... TIR karşı şeride geçti: 1 ölü, 6 yaralı
Aksaray’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek kamyonet ve otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Aksaray- Konya kara yolunun 55’inci kilometresinde, önceki gün saat 22.30 sıralarında; Bahattin Yavuz yönetimindeki 06 DD 8108 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Uğur Özcan (51) yönetimindeki 42 FJB 43 plakalı kamyonet ile Muhammed Fatih Kaymak'ın (31) kullandığı 68 ABM 541 plakalı otomobile çarptı.
YOLDAN ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle kamyonet ile otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Fatih Kaymak, babası Mehmet Kaymak (70) ve annesi Yıldız Kaymak (69) ile kamyonet sürücüsü Uğur Özcan ve yanındaki Ümmügülsüm Koçak (42) yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız Kaymak, kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Yıldız Kaymak ile eşi Mehmet Kaymak’ın Kocaeli'de oturdukları, Aksaray İl Özel İdare Müdürlüğü'nde görevli olan oğulları Muhammed Fatih Kaymak’ı ziyaret etmek için uçakla yola çıktıkları belirtildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Çift, Konya’da havalimanında kendilerini karşılayan oğullarının kullandığı araçla Aksaray’a giderken de kazanın yaşandığı bildirildi.
Kazanın ardından TIR şoförü Bahattin Yavuz gözaltına alındı.
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