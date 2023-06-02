Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:46

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:46

TV8 ekranlarından her akşam izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Büyük finale az bir süre kala yarışmada yaşanan eleme heyecanı giderek artıyor. Peki, Survivor'da şoke eden eleme! 1 Haziran Survivor 2023 kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da Ertuğ mu, Cansu mu, Asena mı elendi? Survivor 117. bölümde kim elendi? İşte ayrıntılar...

1 HAZİRAN SURVİVOR 2023 ÖDÜL NEYDİ?

1 Haziran akşamı yayımlanan 117. bölümde yarışmacılar ilk olarak mini bir oyun oynadı ve kazanan takım deniz ürünleri ile dolu lezzetli bir menü buluştu. Bölümün ikinci etabında ise yarışmacılar sevdikleri ile dolu bir ev ile görüntülü konuşmak için mücadele verdi.

1 HAZİRAN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Aylardır ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta yarışan Survivor 2023 yarışmacıları 1 Haziran akşamı yayımlanan 117. bölümde iletişim oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi.

Oyun öncesinde, Survivor'da kazanan takımın bir oda dolusu sevdikleri ile görüntülü konuşma yapacakları açıklandı.

Survivor 2023'ün 117. bölümünde oynanan iletişim oyununu kırmızı takım kazandı.

1 HAZİRAN SURVİVOR 2023 KİM ELENDİ?

Survivor 2023 yarışmasında büyük finale sayılı günler kala eleme adayları Ertuğ, Cansu ve Asena olmuştu. 1 Haziran akşamı yayınlanan 117. bölümde adaya veda ismin kim olduğu belli oldu. Ertuğ, Cansu ve Asena'nın eleme adayı olduğu gecede SMS oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Asena oldu. Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi takımda mücadele eden Asena, oylamada en az SMS'i alarak Survivor'a veda etti.

Survivor Türkiye'ye büyük finale haftalar kala veda eden Asena son kez duygularını dile getirdi. Asena, "İyi günlerim oldu, kötü günlerim oldu. Hiçbir zaman büyük konuşmadım. Buraya gelmek benim için büyük başarı. Burada olmak benim için büyük mutluluktu. Nasipten ötesi yok. Tekrardan hakkımda hayırlısı olsun." dedi.