Hakan Çalhanoğlu: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk olmak istiyorum'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:48

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:48

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali için açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın sitesine konuşan milli futbolcu, final karşılaşması için, "İstanbul'u seviyorum, benim için en güzel şehir İstanbul. Orada olmak için sabırsızlanıyorum ve Türkiye'de oynayacağım için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Manchester City'den İlkay Gündoğan hakkında görüşlerini aktaran başarılı orta saha oyuncusu, "İlkay Gündoğan, Manchester City'nin kaptanı ve ona büyük saygı duyuyorum. Harika bir oyuncu olmasına rağmen onun için de kolay olmayacak. Benden daha tecrübeli ama onu yenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

"İLK TÜRK OLMAK İSTİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu, sözlerine, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk olmak istiyorum ve bunu İstanbul'da yapmak, bir rüyanın gerçekleşmesi olur" diye devam etti.

"BU KONUDA DÜRÜSTÜM"

Inter'e ezeli rakip Milan'dan geldiği hatırlatılan Hakan Çalhanoğlu, bu konuda ise, "Geldiğim ilk gün herkes bunun benim için kolay bir adım olmadığını biliyordu ama kulüp ve takım arkadaşlarım beni harika karşıladı ve mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, son olarak Şampiyonlar Ligi finali için, "Artık o kadar yakınız ki hayal kurmak çok doğal. Buraya gelebileceğimizi biliyordum, bu konuda dürüstüm" dedi.