Akşener, Antalya’da yurttaşa seslendi: 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp Hariri’nin cebine koydular

28 Nisan 2022 Perşembe, 14:27

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener ziyaret öncesinde yurttaşlara seslendi.

“24 MİLYAR LİRAYI HARİRİ’NİN CEBİNE KOYDULAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki yüzük çıkışına göndermede bulunan Akşener, “Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. 'Bu yüzükten fazlası olursa bilin ki ben yanlış işler yapmışım.' Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler oldu, 5'li çeteler oldu. Bu yüzük sonrasında 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp Hariri'nin cebine koydular” dedi.

“KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET”

Gezi Parkı Davası sonrası partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Akşener, buradaki konuşmasında yer alan sözlerini yineledi. Akşener şunları söyledi:

“Çiftçi, Nisan ayında gübre atamadı. Tarım ölüyor, besicilik ölüyor, süt üreticiliği ölüyor. Sizin işleriniz can çekişiyor. Gençler umutsuz, gençler kan ağlıyor, gençler bu ülkeden gitmek istiyor. El ele vereceğiz ve bizi birbirimize düşüren bu siyasetçi takımını ve onların bu düzen üzerinden kurdukları harami düzeni birlikte yıkacağız. Nerede yıkacağız, sandıkta yıkacağız. Neyle yıkacağız, helal oylarınızla demokrasi ile yıkacağız. Ve ne diyoruz; Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.”

5-10 MAAŞ ALAN DANIŞMANLAR

Alandaki bir yurttaşın 'Beni bu enkazın altından bu garibanlıktan kurtarın. Sesime ses olun' sözleri üzerine Akşener, "Sesine ses olacağız. 1 yılımız kaldı. İster önce ister zamanında. En geç 1 yıl sonra. Az kaldı. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız" İfadelerini kullandı.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yüzükle geldiler sizleri umutsuzluğa mahkum ettiler. Bu yüzükle geldiler 5 maaş alan danışmanlar ürettiler. O, 5 maaş alıp, yan gelip yatan danışmalar garibanı sokakta tekmeledi. Bir yüzükle geldiler bakan yardımcılarının maaşları 314 bin lira geldiler. Bir yüzükle geldiler 5-10 maaş alan danışmanlar oldu. 11 maaş alan müdürler oldu. Haram olsun, zıkkım olsun. Seçmenin artık velinimet olduğunu belirten Akşener, "Velinimetin sesini duyacaklar. Çiftçinin sesini duyacaklar. Gencin sesini duyacaklar."

“EMEKLİYE YOK HARİRİ’YE VAR”

"3600 için söz verdiler, yalan söylediler. EYT için söz verdiler, yalan söylediler. Emekliyi açlığa mahkum ettiler” diyen Akşener, “Diyoruz ki, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Asgari ücret yeniden düzenlenmelidir. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi dolara göre bakıldığında 3700 lira olmalıdır. Ama emekliye yok, Hariri'ye var. Emekliye, EYT'liye, çiftçiye, besiciye, elektriği kesilmiş ailelere yok; Hariri'ye, 5'li çeteye var. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız inşallah" şeklinde konuştu.

“5’Lİ ÇETENİN İKİSİNİN VERGİSİ KADAR”

Ülkede elektriğe kesilmiş aileler olduğunu söyleyen Akşener, "Onların elektrik parasının karşılığı, sadece 5'li çetenin ikisinin vergisinin silinmesi kadar, ondan bile az. Böyle bir ülke olduk. Bunun yolu sandıkta, helal oylarınızla, demokrasi ile bu sistemi değiştirmektir. Allah'ın izni ile inşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.