CHP'li Süleyman Girgin: 5'li çeteye 200 milyon dolar aktarıldı
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın koylarının ihaleye çıkarılması ve çevre talanı yapılmasıyla ilgili eleştirilerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın koylarında yaşanan çevre sorunlarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
"İktidar ülkeyi ve Muğla'yı yeşiliyle, doğasıyla, kıyılarıyla, sit alanlarıyla, turizmiyle koruyacak ve kollayacak bir alan olarak görmüyor, tam tersine bir rant alanı olarak görüyor" diyen Girgin, "Yeşil denilince akıllarına doların yeşili geliyor. Diğer konuda şu iktidar gidici olduğunun farkında giderken de ben ne kadar alanı yandaşlara peşkeş çekerim, ne kadar alanı yandaşlarıma aktarabilirim düşüncesinde. Yakarak ve yıkarak gidiyorlar maalesef. İktidarın bakış açısı bu iki noktada özetlenebilir" dedi.
KOYLAR VE KIYILAR YEREL YÖNETİMLERE BIRAKILMALI
Muğlanın korunması gerektiğini kaydeden Girgin, şöyle devam etti:
"İktidar Muğla'nın her yerini talan olarak görüyor ve her yeri ihaleye açıyor. 15 Martta Boynuzbükü ve İnceburun koylarında Osmanağa dediğimiz koylarda bir ihale gerçekleştirildi. O gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına soru önergesinde bulundum. 24 Martta Dalaman ve Göcek'ide kapsayan 8 koy ihaleye çıktı.Mapa ve şamandıra ihaleleri iptal edilmeli ,koylar ve kıyılar yerel yönetimlere bırakılmalı. Rant kapılarının tamamen kapatılmasını istiyoruz ,bunun mücadelesini vereceğiz"
SON 10 YILDA KAYNAKLAR 5'Lİ ÇETEYE AKTARILDI
Ülkenin son 10 yılda kaynaklarının 5'li çeteye aktarıldığını belirten Girgin, "5'li çeteye son 10 yılda 200 milyon dolar kaynak aktarılıyor ama bundan 1 hafta önce Fethiye'de tarım fuarı vardı, 15 gün önce Milas'ta tarım fuarı vardı çiftçi, 'Ben traktörüme mazot koyamıyorum' diyor. Esnaf, 'Sattığımın yerine yenisini koyamıyorum' diyor. Artık çiftçilik bitti diyor. Bir demirci ustası müşteriye verdiğim fiyatın arkasında duramıyor diyor"
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