Akşener, DİSK Başkanı Çerkezoğlu'nu ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

ANKA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:34
Akşener, DİSK Başkanı Çerkezoğlu'nu ağırladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

Görüşmede İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da yer aldı.


İyi Parti DİSK Arzu Çerkezoğlu

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