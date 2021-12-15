Akşener sert çıkıştı: Haram zıkkım olsun!

15 Aralık 2021 Çarşamba, 17:21

Meral Akşener, bugün Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Akşener’in Elbistan'da ‘İşler nasıl’ diye sorduğu bir esnaf, "İşler durgun, güzel değil. Malum ekonominin durumları iç açıcı değil. Her gün ürünlere zam geliyor. Durumlarımız hiç güzel değil. Daha bugün siftah yapmadık. Elektronik ürün sattığımız için dolarla alıyoruz ürünleri. Ürünlere aslında zam gelmiyor. 100 dolara aldığımız ürünü hala 100 dolara alıyoruz. Malum, TL değer kaybettiğinden dolayı" dedi.

Akşener, bir berber dükkanına girerek, tıraş olan bir yurttaşa, "Sıhhatler olsun" diyerek elini sıktı. Ardından Akşener, "Çekin beni bu yakışıklıyla" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“NE İŞ OLURSA ONA GİDİYORUZ”

32 yaşında olduğunu söyleyen yurttaş, "Evliyim, bir çocuğum var, ellerinizden öper. Hiçbir iş yapmıyoruz, yapacak iş yok. Boş geziyoruz. Zar zor geçiniyoruz. Ne iş olursa ona gidiyoruz" diye konuştu.

Berber ise Akşener'in "İşler nasıl" soruna, "Bizde işler yok. Olsa da bir şey alamıyoruz, paramız artık hiçbir şeye yetmiyor. Günde 5, 6 tıraş yapıyorum. Tıraş olmuş 50 lira, müşteriye ‘50 lira’ demeye utanıyorum. Malzemeler de çok pahalı. Daha ucuza da kurtarmıyor. Bu adama ‘50 lira’ dersem, ay değil, üç ayda bir oluyor. Yani durumlar kötü" karşılığını verdi.

Bir kasap, et fiyatlarının pahalandığını ifade ederek, "Diyelim ciğer, geçen hafta kilosu 35 TL idi, şimdi oldu 48, 50 TL. Etle yarışıyor. İşkembe de öyle, 10 TL idi, 20 TL oldu. Kasaplarda et 90 TL olmuş. Kesimde bir ay önce kilosu 47, 48 TL idi. Şimdi 60, 65 TL olmuş. Çiftçiye de bir şey diyemiyorsun. Çiftçi de zor durumda. Besiciler çok zor durumda" diye dert yandı.

Akşener’in vatandaşın alım gücünü sorduğu kasap, "Çok zor. Şu tezgahta sattığımız ürün, sabah 8'de açıyorduk, saat 11-12 arası bitiyordu. Şimdi tezgahı düzüyoruz, akşam 5'e, 6'ya kadar aynı şekilde. ‘Ciğerden 3 kilo ver’ diyorsa şimdi 1 kiloya düşüyor. Nasıl alacak? Üç ay önce tavuğun kilosu 18 TL idi, şimdi 38 TL. Günlük artıyor" karşılığını verdi.

“HARAM ZIKKIM OLSUN”

Elbistan'da kendisini karşılayan yurttaşlara seslenen Akşener, "Tam 24 aydır il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan esnaf geziyorum. Bu geziye çıkma nedenim, her gün insanlar iş istiyor, aş istiyor. İşsiz genç umutsuz. Onlarla ilgili konuşulsun istiyor" dedi.

Geçim derdine değinen Akşener, şunları söyledi:

"5 maaş alan danışmanlar varken bin 600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir kardeşim? Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulur, bunlara çözüm üretilirse seçmen kazanır. 5 maaşlı danışman, 11 maaşlı bürokrat olur mu? Haram zıkkım olsun. Biz, ağaların bunu duymasını sağlıyoruz. Burada özne sizsiniz. Bizim derdimiz, seçmenin velinimet olmasıdır. Seçmen velinimet olduğu gün, bütün siyasetçiler buraya gelir. Sizin oyunuz siyasetçinin cebinde keklik olmadığı gün herkes sizin ayağınıza gelir. Yapmaya çalıştığımız şey budur. El ele vererek bunu birlikte başaracağız."

Akşener'in Elbistan'dan sonraki durağı Afşin oldu. Afşin'de bir kurumsal iletişim dükkanına giren Akşener'e çalışanlar, "Edebiyat öğretmeniyim. Atanamıyoruz. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Ben hemşireyim, ben maliyeciyim, çocuk gelişimi öğretmeniyim. Bilgisayar bölümü, bilgisayar öğretmenliği, bankacıyım" yanıtını verdiler.

ATAMA LİSTESİ GÖSTERDİ

Akşener, Afşin’de de vatandaşlara seslendi. Yurttaşlardan birinin kendisine personel alım listesi verdiğini söyleyen Akşener, "Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alımı. Adı, soyadı var burada. 58,517 puan almış bu arkadaş, atanmış. Betül ismi, soy ismini söylemiyorum, 82,5 puan almış, atanamamış. Afşinli bir hemşeriniz. Şimdi yapmamız gereken yuhalamak değil" diye konuştu.

Akşener, mikrofonu Afşinli genç bir yurttaşa verdi. Genç yurttaş, "Afşin, 80 bin nüfuslu bir ilçeyiz. 61 tane köyümüz var. Burayı Çelikler Holding adından bir holdinge peşkeş çektiler. İnsanlarımız kanser, bizim insanlarımız astım. Rant, para uğruna bizim buradaki topraklarımızı sattılar. Nefes alamıyoruz, biz temiz hava istiyoruz sayın genel başkanım" diyerek termik santrale tepki gösterdi.