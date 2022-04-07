Akşener'den Erdoğan'a gönderme: Hurmayı paylaştı, 'şifa' yazdı

07 Nisan 2022 Perşembe, 15:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda Tokatlı çiftçilerle buluştu. Görüşmenin videosu ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı. Videoya göre, Erdoğan, “Ramazan geldi, istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu’nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim” ifadelerini kullandıktan sonra çiftçilere her akşam yatmadan önce yediği karışımı tavsiye etmişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, üç tane veya beş tane. Ona biraz kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa.”

İYİ Partili Akşener, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, Erdoğan'a 'hurmalı' göndermede bulundu. Akşener, Twitter hesabından kilosunun 144 TL olduğu hurmanın fotoğrafını "Şifa" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım: