Akşener'den 'ilk turda adaylık' açıklaması: Süreci ben tıkamayacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada ilk turda izleyecekleri politikaya ilişkin önemli bilgiler verdi.
Gazeteci Deniz Zeyrek, İYİ Parti lideri Akşener ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Görüşmede dikkat çeken konu ise Akşener'in seçimlere ilk turda tek aday ile gidilmesi yönünde oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.
"İLK TURA TEK ADAYLA GİDİLMELİ"
Adaylıkla ilgili sorular yönelten Deniz Zeyrek, Akşener ile yaptığı konuşmayı şöyle aktardı:
"Meral Akşener ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini de konuştuk. Doğrusu daha önce onlarca tekrarladığı görüşlerini yeniledi ama ben şu cümlenin altını çizdim: 'Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim.' İsmi adaylık geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını da vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti..."
Video Haberler
- Bursa'da büyük tepki çeken görüntüler!
- Ağıralioğlu'ndan AKP'lileri kızdıracak sözler
- İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması!
- Denizde ortaya çıktı! Paniğe neden oldu
- İstanbul'da korkunç kadın cinayeti!
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- WhatsApp'ın yeni özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
- AKP'nin gözdesi Kavakçı, lüks mekanda
- Türkiye’yi sarsacak satırlar!
- AKP'li başkan yurttaşı tekme tokat dövdü
- Erdoğan'a kötü haber!
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi
- A Haber Erdoğan'ı sabote mi ediyor?
- Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’