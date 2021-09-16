Akşener'den 'ilk turda adaylık' açıklaması: Süreci ben tıkamayacağım

16 Eylül 2021 Perşembe, 09:33

Gazeteci Deniz Zeyrek, İYİ Parti lideri Akşener ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Görüşmede dikkat çeken konu ise Akşener'in seçimlere ilk turda tek aday ile gidilmesi yönünde oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"İLK TURA TEK ADAYLA GİDİLMELİ"

Adaylıkla ilgili sorular yönelten Deniz Zeyrek, Akşener ile yaptığı konuşmayı şöyle aktardı: