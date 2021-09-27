Akşener'in adaylık açıklaması sonrası İYİ Partili yetkililerden açıklama

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:26

Akşener'in, "Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" sözleri siyaset arenasını hareketlendirdi.

Meral Akşener'in Halk TV'de yaptığı bu açıklamanın stüdyoda ve kanalın alt katında bulunan İYİ Partilileri de şaşırttığını belirten İsmail Saymaz, "Sonradan öğrendiğime göre Akşener, dar bir arkadaş grubunu önceden bilgilendirmiş" dedi.

Akşener'in anketlerde Erdoğan'ın önünde olduğunu belirten Saymaz, İYİ Parti liderinin adaylıktan çekilme nedenini şöyle özetledi:

"Akşener, feragatiyle iki kritik müdahalede bulunuyor. Birincisi, Millet İttifakı kesin olarak ortak adayla seçime girecek. İkincisi, adaylığa standart gelecek. Cumhurbaşkanı sembolik bir nitelikte olacak. Yetkilerini görev süresi sonuna dek kullanamayacak. Derhal Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıyacak."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ BİR DÖNEM DAHA BEKLEYECEK

Gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener'in bu yöndeki çıkışının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimlerinden sıkça söz ettiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çekti. Saymaz'a göre; Akşener'in bu çıkışının ardından CHP'li belediye başkanlarının adaylıkları da bir dönem ertelenecek.

Akşener'in bu yöndeki tutumunu değerlendiren İsmail Saymaz, "Akşener'in getirdiği standart Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık umudunu 2028 yılına ötelemesi anlamına geliyor. İki başarılı başkanın sembolik cumhurbaşkanlığını kabul etmesi, daha yolun başındayken siyasetten çekilmeleri demektir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA "HAYIR" DENMEYECEK

İYİ Partili üst düzey yetkilileri ile görüştüğünü belirten İsmail Saymaz, yetkilinin, 'Böyle bir cümle Kemal beyin önünü açar' dediğini aktardı. Yetkili, Akşener ile yaptığı görüşmede konuşulanları aktardı. Akşener'in görüşmede, "Kemal bey 'Cumhurbaşkanı olmak istiyorum' derse 'Buyrun olun' derim. Kemal bey parlamenter sisteme geçişte problem çıkarmayan ve iyi bir cumhurbaşkanı olabilir. Egosundan arınmış. 'Adayım' derse 'Hayır' demeyiz" dediği belirtildi.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU KONUSUNDA HEMFİKİR DEĞİL

İsmail Saymaz, bir başka İYİ Partili ile yaptığı görüşmede İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin de olduğunu aktardı.

Saymaz, o yetkili ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"İyi Parti'nin bir başka önde gelen ismi ise, 'Kılıçdaroğlu'nun aday olması doğru değil' diyor. 'Neden?' diye sordum. Şöyle yanıt veriyor: 'CHP kimliğiyle Erdoğan'a karşı seçim kazanamazsınız. Erdoğan, karşısına çıkacak adayı belirlemek istiyor. Kendi istediği adayı belirletmeyeceğiz.' Belediye başkanlarına nasıl baktığını sordum. 'İki başkanın çevresi Türkiye'nin, mevcut cumhurbaşkanlığı yetkileriyle bir dönem yönetilerek düzeltilebileceğine inanıyor. Biz ise parlamenter sisteme dönülsün istiyoruz.' "

İYİ PARTİLİLERİN 'HDP' ŞİKAYETİ

İsmail Saymaz'ın görüştüğü bir başka İYİ Partili yetkili ise HDP tartışmasının ittifaka zarar verdiğini savundu.

Yetkili şunları söyledi:

"Ne gerek var tartışmanın açılmasına? AK Parti'nin köpürtmesine meydan hazırlamak stratejik bir hamle midir? Genel başkanımız HDP'yi PKK'nın suç ortağı olarak tanımladı. HDP terörle arasına mesafe koyarsa konuşursun. Öyle diyen bir HDP'li görmedim. CHP ve İyi Parti'nin toplamı AK Parti ve MHP'ye yaklaştı. Deva var, Gelecek var, Saadet var. HDP olmadan da başa çıkarız."

'BIKTIK HDP'NİN SÖZÜNÜ ETMEKTEN'

HDP şikayetini sürdüren İYİ Partili yetkili Saymaz'ın, "Suyu bulandırmak olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet. Bıktık HDP'nin sözünü etmekten. HDP'den kurtulamadık gitti, bu nedir! Lüzumsuz bir gündem üzerinde tepiniyoruz. Akşama kadar iktidar kanalları bunu konuşuyor. Milletin eziyet çekmesini unuttuk. HDP olmazsa olmaz'ı tartışan bir anlayış var. Öyle bir şey yok. Farz edelim ilk turda olmadı. İkinci turda HDP seçmeni kimi istiyorsa versin. Gördüğüm şu: Yüzde 80'i bizim ittifakımıza oy verecek. O zaman işi köpürtmenin, AK Parti'ye çalışır gibi strateji izlemenin ne manası var?"

CHP'LİLER NE DİYOR?

İsmail Saymaz'ın görüştüğü CHP'li yetkili ise şunları söyledi: