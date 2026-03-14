AKUT 30. Yılını kutladı: Gazetemiz Cumhuriyet'e ‘medya elçisi’ plaketi

Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30’uncu yılını gönüllülerin katıldığı bir etkinlikle kutladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel’in ev sahipliğinde Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de düzenlenen “AKUT: 30 Yılın Hikayesi” etkinliğinde AKUT Arama Kurtarma Derneği yönetim kurulu üyeleri, bölüm sorumluları, 30 bölge ekibinden ekip liderleri ve AKUT gönüllüleri hazır bulunurken AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve STK temsilcileri de etkinliğe katılım sağladı. AKUT’un 30 yılına ilişkin sunumun ardından söz alan Serhat Akbel, 14 Mart 1996’da kurulan AKUT’un 30 yılda 5 bin 380 operasyona katılıp 119 canlıyı kurtardığını belirtti.

"AFET ÖNCESİNE YATIRIM YAPILMALI"

AKUT’un yeni dönemde ‘afet öncesi dönem risk yönetimi’ ve ‘erken yaşta farkındalık eğitimleri’ne odaklanacağını açıklayan Akbel, “Ülkemizde ciddi bir afet sırası kriz yatırımı var. Afet yaşandığı an kurtarma ya da binalar yandıktan sonra söndürme süreçlerine dair yatırım yapıyoruz. Halbuki olması gereken, afet öncesi süreç dediğimiz risk yönetimi kısmı” dedi. Afet öncesine yapılacak yatırımın hayat kurtaracağına dikkat çeken Akbel, “Binanız yıkıldıktan sonra dünyanın bütün arama kurtarmacılarını da getirseniz, ne yazık ki herkesi kurtaramazsınız. Bizim herkesi kurtarabilecek altyapıları kurmamız, binalarımızı yıkılmayacak duruma getirmemiz, afet yönetim planlarımızın risk odaklı olduğu, afet öncesine yatırım yapacağımız bir sürece girmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET'E PLAKET

AKUT’un gelecek vizyonu içinde çok küçük yaşlardan başlayarak toplumun geneline yayılan farkındalık eğitimlerinin de yer aldığını söyleyen Akbel, “Afete karşı farkındalık yaşını olabildiğince düşürmemiz gerekiyor, çünkü bir yetişkinin davranışlarını değiştirmek çok zor” uyarısında bulundu. Akbel’in konuşmasının ardından dernekte 25 yılını dolduran AKUT Gönüllülerine ve AKUT’un 30 yıllık yolculuğuna şahitlik eden ve destek veren medya kuruluşlarına plaket takdim edildi. Cumhuriyet Gazetesi adına verilen plaketi muhabirimiz Çağdaş Bayraktar aldı. Etkinlikte toplam 22 medya kuruluşuna ödül verildi.