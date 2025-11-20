Akyaka Orman Kampı'nın imarı için ihaleye çıktılar!

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde ve 1. Derece Doğal Sit Koruma alanı olan Akyaka Gökova Orman Kampı için “Gökova Konaklamalı Orman Kampı Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Yapımı” ihalesine çıktı.

Muğla Vakfı üzerinde işletilen kamp alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunu ve imar planı hazırlatma ihalesinin açma yetkisinin yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olduğunu bildiren Gökova Ekoloji Meclisi, valiliğin bir kurumu olan YİKOB'un bu konuda ihale açması yetkisi olmadığını ve yasaya aykırı olduğunu açıkladı.

“SUÇA ORTAK OLDULAR”

1. Derece Doğal Sit Koruma Alanlarında Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun izni ile yalnızca bilimsel amaçlı çalışmaların yapılmasına izin verilebildiğini, koruma amacı dışında çalışma yapılması, imara yönelik herhangi bir planlama söz konusu olamayacağını bildirilen açıklamada, “Ne yazık ki Muğla Valiliğinin sahibi olduğu Muğla Vakfı tarafından işletilmekte olan Akyaka Orman Kampında Doğal Sit Koruma ve Kullanma Esaslarına aykırı olarak birçok işletme kurulmuş, doğal yapı tahrip edilerek binalar tesis edilmiş, çadır ve karavan alanları düzenlenerek konaklama kapasitesi arttırılmıştır. Arttırılan kapasitenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere YİKOB tarafından açılan ihalelerle elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmaları yürütülmüş, 7 bin metrekare otopark alanı düzenlenmesi için çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında yaban hayatın barınma, beslenme ve üreme alanları tahrip edilerek insan kullanımına açılmıştır. 1. Derece Doğal Sit Koruma Alanlarında yasal olarak yürütülmesi mümkün olmayan bu faaliyetlere Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu da izin vererek işlenen bu suçlara ortak olmuştur” denildi.

“YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Alanın uluslararası sözleşmelerle korunduğu hatırlatılan açıklamada, “Koruma amaçlı imar planı" adı altında Akyaka Orman Kampında Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa, İmar Kanununa ve Kıyı Kanununa aykırı olarak yürütülen tüm bu faaliyetleri meşrulaştırma çabasının farkındayız. Yasalar ve uluslararası sözleşmelere koruma altında olan Akyaka Orman Kampı ekosisteminin özenle korunması için yasalara uyulmasını denetlemekle yükümlü olan kurumların başında Muğla Valiliği gelmektedir. Muğla Valiliğinin kendisine bağlı alt kurumlar aracılığı ile bizzat yasaları yok sayarak korunması gereken alanları rant alanına çevirmeye çalışması görev suçudur, kabul edilemez. Gökova Ekoloji Meclisi olarak Muğla Valiliğini Akyaka Orman Kampı'nda yürütülen yasadışı faaliyetlerin durdurulması ve YİKOB'un açtığı Akyaka Orman Kampı Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama ihalesininin iptal edilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin ekosisteminin korunması mücadelemizi anayasadan ve yasalardan kaynaklanan haklarımızı kullanarak kararlılıkla sürdüreceğimizi ve yasaya aykırı bu ihalenin iptal edilmesi için meşru ve yasal her yolu kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.