Alaattin Çakıcı: Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz
Mafya lideri Alaattin Çakıcı, artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokağa çıkan yurttaşları hedef göstererek, "Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz" ifadelerine yer verdi.
Dövizdeki yükseliş siyasetin yanı sıra sokağı da hareketlendirdi. Artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokağa çıkan yurttaşlar protesto gösterileri düzenleyerek hükümeti istifaya çağırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş ve nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ekonomiye ilişkin gelişmelere tepki göstererek sokağa çıkan yurtaşlara ilişkin bir paylaşım yaptı.
"DOLARI YÜKSELTEREK HÜKÜMETİ VE CUMHUR İTTİFAKI’NI YIPRATMAK İSTEMEKTE"
Çakıcı, sosyal medya hesabından “Batı ve Okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ’cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerin ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir. Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri, doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir” dedi.
Çakıcı, “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” İfadelerini kullanarak, “Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz” paylaşımını yaptı.
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