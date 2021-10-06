Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, iktidara seslendi: "CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum"

06 Ekim 2021 Çarşamba, 23:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diyerek sahip çıktığı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, "Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?" başlıklı mektup paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirip iktidara seslendi.

'NEDEN DİLE GETİREMİYORSUN?'

Çakıcı, mektubunun sonunda "Not" olarak belirttiği alanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sayın muhalefet lideri Cumhur İttifakın'a saldıracağınıza, yaptıkları yüzde 80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründe başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun?" dedi

Kılıçdaroğlu'na seslenen Çakıcı, "Milas Belediyesi'yle ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor" dedi.

'YAPMANIZI TALEP EDİYORUM'

Çakıcı ayrıca, "İkide bir sayın muhalefet lideri, ortakları ve kurmayları meclis kürsüsünde sakız gibi ağzına doladığı tank ve palet fabrikası, yetim hakkı, aş-iş konularını batı ve okyanus ötesi üst aklın yönlendirmesiyle doğru olmayan söylemleri sürekli olarak gündeme getirmektedir. Devletin ve milletin bekasını bir seferlik olsa bile şaşkınlıkla diline sürçü lisan etmedi. Milas Belediyesi ile ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi, yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor. Vatandaşın görevi ülke yönetimindeki çatlaklıkları dile getirmektir" ifadelerini kullandı.

Çakıcı devamında da iktidara seslenerek, "Sayın devlet büyüklerimizden bir vatandaş olarak isteğim; bu il ve ilçelerle ilgili CHP'nin dile getirmediği, devletimizin sorumlu olduğu yetim hakkını korumalarını kendilerinden talep ediyorum" dedi..

Çakıcı'nın mektubu şu şekilde: