Alaattin Çakıcı cephesinden yurt dışına çıktı iddialarına yanıt
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına çıktığı iddia edildi. Çakıcı cephesinden yanıt geldi.
Peker'in şimdilik 9 video olarak paylaştığı ve sosyal medyada da sürdürdüğü açıklamalarının siyaset, toplum, emniyette yankıları sürerken, bir diğer organiza suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın ne yaptığı, nerede olduğu merak konusu olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yazdığı mektuplarla tehdit eden, soruşturma açılan ve MHP genel başkanı Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Çakıcı'nın “piyasadan çekilmesi” yönünde aldığı mesaj sonrası, durum normalleşene kadar yurt dışına çıktığı iddia edildi.
T24 yazarı Tolga Şardan, Çakıcı'nın birileri tarafından 'sus ve piyasadan çekil' denilerek, durum normalleşene kadar Kıbrıs'a gittiğini yazdı.
Şardan “Büyüteç” isimli köşesindeki yazısında konuya ilişkin “Resmi kayıtlara göre; Türkiye’nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs’ta ikamet etmek zorunda kalacak! Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs’ın Türkiye’nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok” diye yazdı.
ÇAKICI CEPHESİNDEN YANIT
Şardan'ın iddiaları üzerine Çakıcı'nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş tarafından yayımlanan mesajda, ''T24(23) Tolga Şardağ’ın ortaya attığı “Alaattin Çakıcı KKTC’ye yeleşti(kaçtı )”iddiası doğru değildir'' ifadeleri kullanıldı.
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