Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla biliniyordu: 'Kemal Çağlar Temel' cinayetinde 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:25

Güncelleme: 14.09.2024 - 13:25

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunan, kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, 10 Eylül'de saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'ndeki kozmetik ürünleri satan bir firmanın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Uğradığı saldırıda başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kemal Çağlar Temel’e yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, azmettirici olmakla suçlanan ’Osman’ lakaplı Boran D. ile birlikte olayda saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Şahin Ş, olay anında ’gözcü’ olarak bulunan M.T.D. ve G.B’nin de aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇAKICI'YA YAKIN İSİMDİ

Öte yandan Kemal Çağlar Temel’in suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yakın bir isim olduğu öğrenildi.

Temel, Çakıcı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmedeki fotoğraf karesinde yer almıştı.

Söz konusu fotoğrafın Temel tarafından Intragram'dan paylaşıldığı ortaya çıktı.