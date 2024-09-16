Alaca’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Alaca’da polis ve Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Alaca’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:38

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu madde temin edemediğini söyleyen ve bunu da video çekerek sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan A.D.(36) yapılan soruşturmanın ardından göz altına alınarak Alaca Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan A.D.(36)’nin Alaca emniyetindeki işlemlerinin ardından soruşturmanın genişletilmesi amacıyla Çorum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldüğü öğrenildi.


Etiketler: #alaca

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