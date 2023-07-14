Alacak verecek kavgası kanlı bitti... 1 kişi yaralandı!
Malatya’da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında silahlı bir kavga yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Karakaş Sokak'ta bir araya gelen M.F.K. ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda A.A.’nın silahında çıkan kurşunların hedefi olan M.F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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