Bursa’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:32

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:45

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde iddiaya göre, Cihan Ö. ve Mesut S. iftar sonrası aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli tarafla cadde üzerinde bir parkta buluştu.

İki arkadaş, şüpheli şahıslarla sözlü tartışma yaşamaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Cihan Ö.’yü üç yerinden bıçaklarken, Mesut S.’yi ise bacağından yaraladı.

Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine zanlı olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Cihan Ö.’nün yaralandığını duyan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri ise şüpheli şahsın yakalanması çalışma başlattı.