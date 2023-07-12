İzmir’de 'alacak verecek' cinayeti: İki gün sonra hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde, Kadir Doğdu (31), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı A.Y. (35) tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kadir Doğdu, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 07:31
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Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokak’ta, 9 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde A.Y. ile Kadir Doğdu sokakta alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki gerginlik kısa sürede artınca, tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Kadir Doğdu vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğdu’yu ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. 

Öte yandan, olayı gerçekleştiren A.Y. ise  polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

İKİ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ 

Bıçaklı kavgada ağır yaralanması sonucu hastanede tedavi gören Kadir Doğdu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Doğdu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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