Alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 kişi yaralı
Çankırı’da alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olan şahıslar arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Çankırı Buğday Pazarı Mahallesi Eşikliaralık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T., iddiaya göre alacak verecek sebebiyle husumetli olduğu Ali İhsan K.’nin evine geldi. Evde şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali İhsan K.’nin evinde bulunan eşyaları dağıtan Ramazan T., dışarı çıktı.
Şahıslar arasında çıkan kavga sokakta devam etti. Kavga sırasında Ramazan T., Ali İhsan K.’yi ve araya giren Ali İhsan K.’nın annesi Servinaz K. ile Yusuf K.’yi de bıçakladı. Kavga sırasında Ramazan T.’nin vücudunda kesikler meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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