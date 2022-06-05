AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı, akran kavgasına karışıp çocukları dövdü!

05 Haziran 2022 Pazar, 18:29

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in eşi, şoförü ve bir adamı; kızıyla kavga eden çocukların oturduğu kafeye gitti.

Şerife Özekin ve iki adamı 18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarına tokat ve yumruklarla vurdu. Dayak yiyenler arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın yeğeni de var.

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Eyüp Gökhan Özekin'in 15 yaşındaki kızı M., dün Ankara Beysu Park AVM'de arkadaşlarıyla kavga etti. M., annesini arayarak, "Ş.T. adlı kız ile iki arkadaşı benim üzerime sıcak kahve döküp saçımı çekti. Küfredip vurdular" dedi. Eski anaokulu öğretmeni anne Şerife Özekin, eşinin şoförü ve şoförün arkadaşını alarak, Beysu Park'a gitti.

Kamera görüntülerine göre çocukların masasına giden Özekin, Ş.T'nin saçını tutuyor. Bir süre konuştuğu Ş.T.'ye eliyle vuruyor. Özekin'in iri kıyım şoförü, Ş.T.'ye ve yanındaki kız arkadaşına tokat atıyor. Masadaki erkek çocuklardan F.T., "Ne oluyor?" diye tepki gösterince şoför, çocuğu yumrukluyor. Özekin de "Hanımefendi, ne yapıyorsunuz?" diyen G.B.'yi tokatlıyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan'ın yeğeni S.A. da şiddet görüyor.

Çocuklar ve aileleri bugün Emniyet'te şikâyetçi oldu. Özekinlerin de şikâyette bulunacağı ifade ediliyor.

‘OLAYLAR KARŞINCA’ SAVUNMASI

AKP yedek MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin ise şunları söyledi: