Taksi durağında çıkan kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!

Ankara'da bir taksi durağı çalışanları arasında çıkan kavgada H.C.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği E.A.’yı ve B.F.S. yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:05
Taksi durağında çıkan kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Ankara Hastanesi yakınlarında bulunan bir taksi durağında saat 12.30 sıralarında çıkan kavga kanlı bitti.

İddiaya göre, durak çalışanı olan H.C. ile E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.C., pompalı tüfekle E.A. ve B.F.S.’ye ateş açtı.

E.A. ve B.F.S., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan H.C.’yi olayda kullandığı tahmin edilen pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Ankara ateş durak gözaltı kavga pompalı tüfek taksi taksi durağı

İlgili Haberler

Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Uşak’ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler