Taksi durağında çıkan kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:05

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:05

Ankara Hastanesi yakınlarında bulunan bir taksi durağında saat 12.30 sıralarında çıkan kavga kanlı bitti.

İddiaya göre, durak çalışanı olan H.C. ile E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.C., pompalı tüfekle E.A. ve B.F.S.’ye ateş açtı.

E.A. ve B.F.S., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan H.C.’yi olayda kullandığı tahmin edilen pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.