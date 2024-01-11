Alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 kişi yaralandı!

Sapanca'da alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kişiyi önce bıçakladı ardından silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:48
Alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 kişi yaralandı!
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Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı İstanbuldere Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, M.T. (69) ile O.Ö. (53) arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında O.Ö., M.T.’yi önce karnından bıçakladı, ardından ise silahla bacağından vurarak yaraladı

İNCELEME BAŞLATILDI!

M.T. kanlar içinde yere yığılırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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