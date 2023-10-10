Yer yine Esenyurt... Eczanede 'alacak verecek' hesaplaşması yumrukla bitti
Esenyurt’ta ilaç almak için eczaneye gelen bir şahıs, içeri kendisine borcu olan arkadaşı girince yanına giderek beklemeden yumruk attı. Yüzüne yumruk atılan adam neye uğradığını şaşırırken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bulunan bir eczanede, dün öğle saatlerinde ilaç almak için eczaneye gelen adam içeride kendisine borcu olan arkadaşını gördü.
YÜZÜNE YUMRUK ATTI
Borçlusunu görür görmez üstüne yürüyen şahıs, beklemeden adamın yüzüne yumruk attı. Yumruk sonrası adam neye uğradığını şaşırırken olaya iş yeri personeli müdahale ederek sinirli alacaklıyı eczaneden dışarı çıkardı.
Şahsın dışarı çıkmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşanan o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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