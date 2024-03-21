Alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 kişi yaralandı!

Avcılar'da aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:24
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Olay, 18 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Camii Sokak'ta meydana geldi. Hasan İnsel, alacak konusunda tartıştığı kuzeni Veysel Ağraş'a tabanca ile ateş etti.

Ağraş'ı yaraladıktan sonra bağırarak, birkaç el daha ateş eden şüpheliyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. İnsel, kaçtığı Esenyurt İlçesi'ndeki Balıkyolu Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandığı tabancaya da el konudu.

"ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Yaralı Ağraş ifadesinde, “Kuzenim Hasan İnsel ateş etti. Aramızda alacak-verecek konusunda husumet var. Görüştüğümüz sırada belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı" dedi.


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