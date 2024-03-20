Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon

Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:29

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:29

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari yapılan çalışmalar neticesinde merkez Karesi, Altıeylül ilçeleri ve Burhaniye ilçesinde operasyon düzenlendi.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet adresi ve bir araca yönelik yapılan operasyon sonucunda; 10 bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap, 49 adet ecstasy uyuşturucu hap, bir tabanca, bir av tüfeği, bir tabanca şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 cep telefonu ve suçtan elde edilen 12 bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir’de asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.