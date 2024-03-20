Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon

Balıkesir’de jandarma ekipleri 3 ilçede uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 bin sentetik uyuşturucu hap ve çok sayıda silah ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:29
Balıkesir’de uyuşturucu ve silah tacirlerine operasyon
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari yapılan çalışmalar neticesinde merkez Karesi, Altıeylül ilçeleri ve Burhaniye ilçesinde operasyon düzenlendi.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet adresi ve bir araca yönelik yapılan operasyon sonucunda; 10 bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap, 49 adet ecstasy uyuşturucu hap, bir tabanca, bir av tüfeği, bir tabanca şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 cep telefonu ve suçtan elde edilen 12 bin TL para ele geçirildi. Operasyonlarda olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir’de asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.


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