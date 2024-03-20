Caddedeki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde. caddede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen H.B. isimli kadın yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:06
Caddedeki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı
Abone Ol google-news

Aziziye Mahallesi’nde bulunan Hükümet Konağı yakınında, öğle saatlerinde Ö.U. ile caddede karşılaştığı S.T. ve T.T. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yoldan geçen H.B. isimli kadın, tabancadan ateşlenen kurşunla yaralandı. Kavga eden taraflar olay yerinden kaçarken H.B., ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 


acil servis haberleri Cadde haberleri tabanca haberleri

İlgili Haberler

Galatasaraylı Mauro Icardi'den Diyarbakır paylaşımı: 'Küçük aslanlar büyür'

Galatasaraylı Mauro Icardi'den Diyarbakır paylaşımı: 'Küçük aslanlar büyür'
Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı
Diyarbakır'da DEM Parti üyesi 21 genç gözaltına alındı

Diyarbakır'da DEM Parti üyesi 21 genç gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’

Parti kurmayları, ‘Türkiye ittifakı’ söylemlerinin halkta karşılık bulduğunu belirtti: ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!

Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’

Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’
‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan

‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan
Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!

Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!
TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'
Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey