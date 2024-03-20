Caddedeki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde. caddede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen H.B. isimli kadın yaralandı.
Aziziye Mahallesi’nde bulunan Hükümet Konağı yakınında, öğle saatlerinde Ö.U. ile caddede karşılaştığı S.T. ve T.T. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yoldan geçen H.B. isimli kadın, tabancadan ateşlenen kurşunla yaralandı. Kavga eden taraflar olay yerinden kaçarken H.B., ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son durum
- Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Sürpriz beklentisi!
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı