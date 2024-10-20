Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sandalyeler ve iş makineleri havada uçuştu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:39

Güncelleme: 20.10.2024 - 12:39

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerindeki bir lokantada iddialara göre, işletmenin içerisindeki birisiyle dışarıdan gelen şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma gerginliğin artması sonucunda büyüyerek kavgaya dönüştü.

SANDALYELERLE VE İŞ MAKİNELERİYLE BİRBİRLERİNİ DARP ETTİLER

Alkollü olduğu öne sürülen şahıs dışarıya çıkarak telefon ettiği 3 arkadaşını dükkanın önüne çağırdı. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ve yine alkollü oldukları iddia edilen şahıslar işletmenin içerisindeki kişiye saldırıda bulundu. Taraflar, dükkandaki sandalyeleri ve tadilat yapan işçilerin makinelerini kullanarak birbirlerini darp etti. Malları zarar gören esnaf ve işçiler ise tarafları ayırmaya çalışırken olaya dahil oldu.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Caddede yankılanan kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale etti. Alkollü şahıs, mağdur olduğunu söyleyip polise sesini yükseltti ve çevresine küfürler savurdu. Ardından, şahsın polise mukavemet göstermesi sonucu tekrar arbede çıktı. O arbede sırasında bir işletme personeli de alkollü şahsa doğru sandalye fırlatarak, "Devletin memuruna bağırma" diye tepki gösterdi.

Kavga nedeniyle lokantanın içerisinde fenalaşan kadına ise 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu. Polisin yoğun uğraşları sonucunda ayrılan taraflar ise ekip arabasına alınarak karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.