Alacaklı kurşununa 6 gözaltı
İstanbul'da 2 kişi iddiaya göre alacak yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları Can Ö.'nün, işyerini birini tutarak kurşunlattı. 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda Fatih D. ve Ufuk E., arkadaşları Can Ö. ile alacak verecek yüzünden anlaşmazlık yaşadı.
Sorunu çözemeyen 2 arkadaş, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirtilen B.B.'den yardım istedi. Polisin verdiği bilgiye göre B.B.'nin talimatıyla şüpheliler Can Ö.'nün Ümraniye'deki aracını ve Sarıyer'deki işyerini kurşunladı.
Polis şüphelilere geçen salı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!