Alacaklı kurşununa 6 gözaltı

İstanbul'da 2 kişi iddiaya göre alacak yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları Can Ö.'nün, işyerini birini tutarak kurşunlattı. 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:48
Alacaklı kurşununa 6 gözaltı
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda Fatih D. ve Ufuk E., arkadaşları Can Ö. ile alacak verecek yüzünden anlaşmazlık yaşadı.

Sorunu çözemeyen 2 arkadaş, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirtilen B.B.'den yardım istedi.  Polisin verdiği bilgiye göre B.B.'nin talimatıyla şüpheliler Can Ö.'nün Ümraniye'deki aracını ve Sarıyer'deki işyerini kurşunladı.

Polis şüphelilere geçen salı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.


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