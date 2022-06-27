Bahçelerde 'uyuşturucu' yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı
Narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevire, Adana'da el konuldu. Öte yandan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir, Ceyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde bazı bahçelerde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ile 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve namlusu açılmış kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Jandarma, adreslerdeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin kamerasına, saksılara ekili kenevirin narenciye ağaçlarının gövde kısmında ele geçirilmesi yansıdı.
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