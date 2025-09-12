Alaçam’da altın madeni tepkisi: Doğa için tek yürek oldular

Samsun'un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesinde toplanan yurttaşlar, Kanadalı bir şirketin Dürtmen Dağında altın aramak için ruhsat başvurusunda bulunduğu iddialarına tepki gösterdi.

Yaşam savunucuları, faaliyetin tarım, hayvancılık ve doğal yaşamı tehdit edeceğine dikkat çekti. Dürtmen Vatandır Platformu Sözcüsü Hasan Uslu, “Buraya madeni sokmayacağız. Alaçam’da hiçbir kurum madene izin vermiyor bunu bilin” dedi.

İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Arslan ise “Dürtmen Dağı’nın altın zehriyle kirlenmemesini istiyoruz” diye konuştu.